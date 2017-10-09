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16:35 (мск), источник: Клопс.ru

Переплывшего литовскую границу сотрудника ФСБ освободили в зале суда

Участковый суд Шакяйского района Литвы в понедельник, 9 октября, признал виновным российского пограничника Руслана Перегуда, переплывшего госграницу. Об этом сообщает Delfi.

Источник: Клопс.ru

Поскольку он провёл 30 суток под арестом, это время засчитано в срок наказания. Калининградца освободили в зале суда.

«Ему назначено 30 суток ареста, который он отбыл в ожидании приговора. Отбытое под арестом время засчитано в срок (наказания)», — сообщил BNS секретарь администрации суда Аудроне Матусене.

Обвиняемый признал свою вину. Он объяснил, что заблудился. Калининградец уверял, что плутал всю ночь и наутро вышел к реке, переплыл её в поисках помощи, а цели попасть в другую страну у него не было.

Суд обязал Пагегяйское соединение Службы охраны госграницы Литвы организовать отправку молодого человека из Литвы. Ему возвратили паспорт.

9 сентября на литовско-российской границы литовские пограничники задержали нетрезвого мужчину. При нарушителе не было документов. Мужчина представился российским пограничником. Позже выяснилось, что нарушитель — 21-летний житель Калининградской области Руслан Перегуда. Он решил переплыть речку между государствами в камуфляже. Литовский суд заключил жителя Калининградской области под стражу на месяц. К прояснению ситуации подключилось посольство РФ. Литовский прокурор предлагал арестовать его на 60 суток.

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