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15:09 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Пожар на московском рынке: что нам известно

Днем 8 октября загорелся один из крупнейших строительных рынков Москвы.

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Торговый комплекса «Синдика» находится у МКАДа на северо-западе Москвы неподалеку от района Строгино.

Площадь пожара достингла 55 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим пожаром в Москве по данному показателю по меньшей мере за последний год.

Пожар закончили тушить только к утру понедельника.

Рынок «Синдика» занимает территорию 150 тысяч квадратных метров торговых площадей на двух этажах.

Что случилось?

Пожар охватил весь двухэтажный комплекс здания и подземный паркинг.

Из здания рынка были эвакуированы около 3000 человек, в Минздраве сообщают о трех пострадавших с ожогами.

К тушению пожара были привлечены более 350 человек и многочисленная техника, в том числе три вертолета. К 11 часам вечера 8 октября что пожар был локализован, сообщил представитель оперативного штаба пожаротушения.

Здание рынка тушили всю ночь. С пламенем боролись 25 пожарных расчетов и два вертолета Ка-32.

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Как сообщали в МЧС, через несколько часов после того, как пожар был потушен, в здание никого не пускали из-за угрозы обрушения оставшейся части крыши.

Как видно на видео, опубликованном очевидцами, в воскресенье днем, торговый зал рынка начал заполнять черный дым. Вскоре началась эвакуация.

Во время пожара обрушилась крыша торгового комплекса, в подземном паркинге по сообщениям МЧС взрывались машины.

Какова была причина пожара?

О причинах возгорания не говорят. МЧС в официальных сообщениях классифицирует пожар как техногенный. Также в ведомстве, что на месте возгорания работают криминалистические лаборатории.

По сведениям ТАСС, рассматриваются несколько версий причин пожара, в их числе поджог.

Кто владеет «Синдикой»?

«Синдика» входит в «ЗАО «Холдинговая компания «Синдика», основанное в начале 1990-х годов Арсеном Каноковым, который сегодня представляет Кабардино-Балкарию в Совете Федерации.

По информации базы данных СПАРК, одним из учредителей рынка значится Фатима Канокова, так зовут супругу бизнесмена.

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Помима рынка холдинг Канокова владеет отелями. По информации «Ведомостей», ему в разное время принадлежали 5-звездочные отель Radisson Blu Paradise в Сочи, гостиницы «Интурист» в Пятигорске и Ставрополе, «СПА отель Синдика» в Нальчике, а также объекты в Тамбове, Ростове и Невинномысске.

На месте МТВК «Синдика» раньше располагался строительный рынок «Синдика О», который был закрыт после вступления в силу закона, согласно которому розничные рынки не могут находиться вне зданий.

Рынок заново открылся в 2014 году после реконструкции, однако проект по его перестройке продолжался и должен был закончиться в 2018—2020 годах. По информации РИА Новостей, в реконструкцию рынка вложили более 10 млрд рублей.

Какой ущерб был нанесен?

По предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может составить до 5 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ВСС со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

Сейчас выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество.
Пресс-служба ВСС со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса

Выплаты за повреждения автомобилей на парковке возможны только при наличии страховки КАСКО, уточняется в сообщении, полис ОСАГО такие случаи не покрывает.

Когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей.

Какова опасность для жителей окрестных районов?

«Синдика» — один из крупнейших строительных рынков в Москве. По информации источника «Интерфакса», возгорание началось в здании, где хранились в том числе лакокрасочные материалы.

Возгорание лака было чревато выделением в воздух опасных веществ.

В МЧС сообщили о том, что во время пожара химические лаборатории отслеживали состав воздуха в трех точках и превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

По информации «Мосэкомониторинга», на день понедельника вблизи автотрасс также не было выявлено превышения предельной концентрации опасных веществ.

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На складе, по информации источника ТАСС, работало большое количество приезжих из ближнего зарубежья.

«На складе работали в основном мигранты из стран ближнего зарубежья. Жили ли они прямо на складе, сейчас выясняется, как и то, имели ли они все необходимые документы», — сказал собеседник агентства.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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