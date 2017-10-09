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14:14 (мск), источник: VN.ru

«Было страшно»: волна звонков о минировании докатилась до Куйбышева

Школу № 10 эвакуировали в Куйбышеве Новосибирской области. По предварительным данным, поступил звонок о том, что в образовательном учреждении заложили бомбу. Ученики и учителя покинули здание, кинологи бомбы внутри школы не обнаружили.

Около полудня уроки были прерваны, дети и учителя покинули здание образовательного учреждения, сообщил с места событий корреспондент VN.ru. Точной информации о том, что происходит, не было. По отдельным разговорам стало понятно: по телефону сообщили о якобы заложенной бомбе.

Оперативные службы прибыли сразу. Движение автомобилей и общественного транспорта в районе школы было перекрыто. Детей и учителей, которые вынуждены были выбегать на улицу без верхней одежды, разместили во Дворце культуры, он расположен рядом со школой. Оттуда учащихся забирали родители. Десятилетняя Даша рассказала, что на улицу их выводила учительница. Куртки надеть почти никто не успел. Девочка признается: было страшно. Портфели и личные вещи им отдадут завтра.

По словам родителей, внештатная ситуация напугала детей, несмотря на то, что учебные тревоги в образовательном учреждении проводят регулярно. Спустя час оцепление было снято, взрывного устройства кинологи в здании школы не обнаружили.

Добавим, звонки о минировании не прекратились даже в День учителя. Так, 5 октября сразу в несколько образовательных учреждений Новосибирска поступили сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. В школах началась экстренная эвакуация, на место происшествия прибыли кинологи и спасатели.

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