Трехмесячного ребенка бросили на теплотрассе в Астане
Завернутого в махровое одеяло мальчика обнаружили 12 сентября, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Завернутого в махровое одеяло мальчика обнаружили 12 сентября, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Как сообщили в местной полиции, 12 сентября около 07.00 по улице Есенберлина на трубах отопления обнаружен ребенок в возрасте около 3−4-х месяцев. Мальчик был завернут в махровое одеяло белого цвета, одет в боди
«Департаментом внутренних дел Астаны по данному факту начато досудебное расследование по статье “Оставление в опасности”, в ходе которого принимается комплекс мер по установлению родителей найденного ребенка, а также свидетелей и очевидцев данного происшествия», ― рассказали в полиции.
Сотрудниками полиции ребенок помещен в специализированный дом ребенка. Всем, кто располагает информацией сообщить в ДВД Астаны по тел.: