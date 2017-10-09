Трехмесячного ребенка бросили на теплотрассе в Астане

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в местной полиции, 12 сентября около 07.00 по улице Есенберлина на трубах отопления обнаружен ребенок в возрасте около 3−4-х месяцев. Мальчик был завернут в махровое одеяло белого цвета, одет в боди темно-зеленого цвета и укутан в белую пеленку.

«Департаментом внутренних дел Астаны по данному факту начато досудебное расследование по статье “Оставление в опасности”, в ходе которого принимается комплекс мер по установлению родителей найденного ребенка, а также свидетелей и очевидцев данного происшествия», ― рассказали в полиции.