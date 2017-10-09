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13:56 (мск), источник: Newtimes.kz

Трехмесячного ребенка бросили на теплотрассе в Астане

Завернутого в махровое одеяло мальчика обнаружили 12 сентября, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в местной полиции, 12 сентября около 07.00 по улице Есенберлина на трубах отопления обнаружен ребенок в возрасте около 3−4-х месяцев. Мальчик был завернут в махровое одеяло белого цвета, одет в боди темно-зеленого цвета и укутан в белую пеленку.

«Департаментом внутренних дел Астаны по данному факту начато досудебное расследование по статье “Оставление в опасности”, в ходе которого принимается комплекс мер по установлению родителей найденного ребенка, а также свидетелей и очевидцев данного происшествия», ― рассказали в полиции.

Сотрудниками полиции ребенок помещен в специализированный дом ребенка. Всем, кто располагает информацией сообщить в ДВД Астаны по тел.: 8 (7172) 71−66−11, 71−66−10, 71−66−49, 71−66−58, сот. кто располагает информацией сообщить в ДВД Астаны по тел.: 8−747−580−71−78 или на 102.

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