Челябинцу предъявили обвинение в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ
Расследование дела находится в завершающей стадии.
Расследование дела находится в завершающей стадии.
24-летнему Николаю Ефименко предъявлено обвинение в убийстве дочери
По данным следствия, днем 5 декабря 2016 года потерпевшая пришла в магазин сантехники, чтобы получить заказанную ранее дорогостоящую душевую кабину. Обвиняемый сообщил женщине, что душевая кабина не доставлена, на этой почве между ними разгорелся конфликт. Тогда мужчина нанёс Платоновой многочисленные ножевые ранения, а затем поранил себя и придумал версию о том, что преступление совершили двое мужчин, которые ворвались в магазин.
«В ходе расследования уголовного дела следователем установлена причастность обвиняемого к хищению денежных средств у шести потерпевших в сумме более 300 тысяч рублей, которым он также не доставил сантехнику», — рассказывают в ведомстве.
Расследование дела находится в завершающей стадии.