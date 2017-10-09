Челябинцу предъявили обвинение в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ

24-летнему Николаю Ефименко предъявлено обвинение в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ Екатерины Платоновой, а также в умышленном уничтожении чужого имущества и мошенничестве, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, днем 5 декабря 2016 года потерпевшая пришла в магазин сантехники, чтобы получить заказанную ранее дорогостоящую душевую кабину. Обвиняемый сообщил женщине, что душевая кабина не доставлена, на этой почве между ними разгорелся конфликт. Тогда мужчина нанёс Платоновой многочисленные ножевые ранения, а затем поранил себя и придумал версию о том, что преступление совершили двое мужчин, которые ворвались в магазин.