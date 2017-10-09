Прокуратура накажет застройщика после падения подростка с 25 этажа высотки в Воронеже

Специалисты установили, что компания «Гарант-Строй», осуществляющая строительство, нарушила градостроительное законодательство, не обеспечив требования безопасности. На территории строительной площадки частично отсутствовало ограждение, что позволило подростку с друзьями забраться на высотку.

Прокуратура возбудила административное дело и в отношении заказчика, которым выступает АО «ДСК», за ненадлежащий контроль за подрядной организацией ООО «Гарант-Строй». За нарушение обязательных требований в области строительства (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ), должностному лицу АО «ДСК» грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей, компании-застройщику — от 100 до 300 тыс. рублей.

Подросток сорвался с 25 этажа недостроенной многоэтажки на улице Шишкова в Воронеже при попытке сделать фотографию с друзьями 24 сентября. От полученных травм 15-летний парень скончался на месте происшествия.