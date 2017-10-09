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18:26 (мск), источник: Вести - Воронеж

Прокуратура накажет застройщика после падения подростка с 25 этажа высотки в Воронеже

Прокуратура Центрального района Воронежа возбудила административное дело в отношении компании ООО «Гарант-Строй» после падения 15-летнего подростка с 25 этажа строящегося многоквартирного дома № 140б на улице Шишкова. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в понедельник, 9 октября.

Специалисты установили, что компания «Гарант-Строй», осуществляющая строительство, нарушила градостроительное законодательство, не обеспечив требования безопасности. На территории строительной площадки частично отсутствовало ограждение, что позволило подростку с друзьями забраться на высотку.

Прокуратура возбудила административное дело и в отношении заказчика, которым выступает АО «ДСК», за ненадлежащий контроль за подрядной организацией ООО «Гарант-Строй». За нарушение обязательных требований в области строительства (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ), должностному лицу АО «ДСК» грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей, компании-застройщику — от 100 до 300 тыс. рублей.

Подросток сорвался с 25 этажа недостроенной многоэтажки на улице Шишкова в Воронеже при попытке сделать фотографию с друзьями 24 сентября. От полученных травм 15-летний парень скончался на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в результате падения с высоты (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование продолжается.

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