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15:18 (мск), источник: Volga News

В Советском районе Самары двух девушек подозревают в грабеже

Силовики возбудили уголовное дело по факту ограбления 18-летней девушки в Советском районе Самары.

Инцидент произошел 5 октября, около 20:00 у дома № 123 на ул. Гагарина. Как сообщает источник в правоохранительных органах, к пострадавшей подошли две девушки и, применив физическую силу, отняли у нее рюкзак, в котором были планшет, документы и личные вещи.

В совершении преступления подозревают двух местных жительниц 21 и 23 лет, ранее судимых за грабеж, кражу, разбой, а также мошенничество.

Расследование преступления продолжается.

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