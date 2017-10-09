Задержан водитель автобуса, столкнувшегося с поездом во Владимирской области

Источник: РИА "Новости"

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Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, следователи установили, что «автобус по своим техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии».

«Тем не менее, водитель автобуса, Сарманов Нургали, заведомо зная об имеющихся неисправностях, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров», — сообщила представитель ММСУТ.

В результате столкновения погибли 17 человек, в том числе два несовершеннолетних, другие пассажиры получили травмы.