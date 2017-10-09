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16:53 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове грузовой поезд сбил насмерть мужчину

В Ростове на остановочной площадке «Рабочий городок» грузовой поезд сбил насмерть 45-летнего мужчину, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, 8 октября примерно в час ночи на 1219 км остановочной площадки «Рабочий городок» грузовой поезд смертельно травмировал местного жителя.

По словам машинистов, мужчина перебегал железнодорожное полотно прямо перед проходящим составом. Следователи осмотрели место происшествия, опросили локомотивную бригаду, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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