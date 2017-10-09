«У нас полрайона затопило»: в Зеленоградском округе ушли под воду несколько посёлков

За минувшие выходные ушли под воду дороги в посёлках Рощино и Сосновка.

«SOS! Зеленоградск, посёлок Сосновка, улица Живописная. Люди, мы тонем, вода подступает уже в дома, дорога затоплена, дети не могут попасть ни в школу, ни в садик. Канализация уже плывёт на дорогу», — написала местная жительница Светлана Беляева.

«Начало топить нас примерно месяц назад. Когда начинаются дожди, вода всё больше поднимается. Все вещи на придомовых территориях плавают. Наши к соседям дрейфуют, их — к нам. Звонили в администрацию, жаловались… Приезжал кто-то, и даже снимали всё с квадрокоптера, но пока ситуация только хуже», — рассказал Клопс.Ru житель посёлка Рощино Виктор.

В Facebook появилось сообщение о том, что в аналогичной ситуации оказались и жители посёлка Куликово.

В единой диспетчерской службе администрации МО «Зеленоградский городской округ» жителям сообщили, что сейчас собирают информацию о затопленных населённых пунктах, которых становится всё больше.

«Никуда больше звонить не надо. Мы фиксируем все адреса. Чего вы хотите? Какие дожди были! У нас полрайона затопило. Откачка плохо работает. Специалисты разноплановые выезжают. Сейчас в Малиновку поехали. Подождите, и до вас доберутся», — пообещал диспетчер.

В отделе ГО, ЧС и охраны окружающей среды администрации городского округа не удалось оперативно получить комментарий. Клопс.Ru направил запрос для уточнения информации.