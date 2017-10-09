Подозреваемый в убийстве девушки в Минске заключен под стражу
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу подозреваемый в убийстве девушки, тело которой было обнаружено на ул. Васнецова в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу подозреваемый в убийстве девушки, тело которой было обнаружено на ул. Васнецова в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Управление Следственного комитета по Минску продолжает расследование уголовного дела об убийстве 21-летней уроженки Гомельской области вечером 5 октября.
Как сообщалось, тело девушки обнаружил на ул. Васнецова водитель такси. В течение нескольких часов в результате
Согласно полученным следователями показаниям, события происходили в частном доме, расположенном по проезду Веснина, на расстоянии около 100 м от места обнаружения девушки. «Со слов подозреваемого, между ним и знакомой возник конфликт на почве личных взаимоотношений, в ходе которого он схватил ее в области шеи и некоторое время удерживал. Осознав, что совершил убийство, мужчина попытался скрыть следы преступления и избавиться от тела», — рассказали в Следственном комитете.
Специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску проводятся исследования, в том числе
Проведены допросы родственников погибшей и иных свидетелей по делу. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.
Следствие обращалось с ходатайством к прокурору о применении к 21-летнему уроженцу Ошмянского района меры пресечения в виде заключения под стражу, оно удовлетворено.
Продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы.