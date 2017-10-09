В Челябинске эвакуировали 10 человек из-за пожара в подвале пятиэтажки

«Сигнал о возгорании поступил в 12.50. Прибывшие на место сотрудники эвакуировали по лестничным маршам 8 человек. Чтобы эвакуировать ещё двух человек со второго этажа, потребовалась автолестница. Всего для тушения пожара было задействовано 5 единиц техники. В 13.15 пожар был потушен. Погибших нет», — сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.