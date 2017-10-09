Воронежский суд вынес приговор подросткам за корыстное убийство женщины молотком

Юношей судили за жестокое преступление ради наживы, на момент убийства им было по 14 и 17 лет. Из-за несовершеннолетнего возраста суд не мог лишить их свободы больше чем на 10 лет, хотя за групповое корыстное убийство законом предусмотрено вплоть до пожизненного наказания.

Согласно обвинению, старший брат Артур (имена братьев и погибшей изменены) познакомился с 45-летней жительницей Воронежа Светланой в социальной сети «ВКонтакте». Артур, побывав в начале февраля 2016 года несколько раз в гостях у Светланы, захотел её убить ради вещей из квартиры. К тому времени парень жил самостоятельно в Воронеже. Из колледжа его выгнали, но возвращаться к брату и матери в село парень не захотел. Денег же, которые давала мать, катастрофически не хватало. На помощь парень позвал 14-летнего брата, пригласив «заработать».

Когда Кирилл приехал, старший брат предложил убить знакомую женщину ради вещей из её квартиры. Братья придумали план и стали готовиться. Отрабатывали удары, тренируясь на дереве. Били по нему молотком, пока тот не сломался. Купили спортивную сумку для украденных вещей, приготовили для Артура чистую одежду, чтобы сменить ту, что может оказаться запачкана после убийства.

Согласно разработанному плану, Артур позвонил Светлане и договорился с ней о встрече в праздник — 23 февраля 2016 года. Юноша пришёл к взрослой подруге вечером. Кирилл остался ждать во дворе многоэтажки.

В гостях юноша нашёл новый молоток, и, выбрав удобный момент, напал на женщину и стал бить её по голове. Ударив семь раз, Артур выбежал на улицу к брату. Он сказал брату, что жертва ещё дышит.

Младший брат оказался деловитее старшего. Согласно обвинению, он действовал спокойно и продуманно. Кирилл поднялся в квартиру, нашёл оставленный братом окровавленный молоток и еще 15 раз ударил им жертву по голове. Убедившись, что женщина мертва, снял с неё два золотых кольца, взял два кошелька с деньгами и два мобильника, собрал в пакет посуду, из которой ел брат. Всё это мальчик делал в перчатках.

Кирилл хотел вынести из квартиры системный блок от компьютера, но он не поместился в сумку. Украденные мобильники парни предусмотрительно разбили и выбросили в лесу. Кирилл не мог предусмотреть только одного, что его брат забыл на месте преступления одежду. Позже именно ДНК с вещи стала главным доказательством по делу.

— Юноши действовали хладнокровно во время убийства, вели себя спокойно и после не раскаялись, — заявлял в суде Сергей Кривошеев.

Защитники обоих братьев и Артур заявили о невиновности младшего брата. Адвокат Андрей Остроухов пояснил, что его подзащитный Артур взялся за молоток в порыве гнева. Якобы его своими словами разозлила Светлана. Вещи решил забрать уже после смерти хозяйки квартиры. Брат же просто ждал на улице, ничего не зная о преступлении.

Адвокат Анжела Присяжнюк заявила о невиновности Кирилла и попросила его оправдать.

— На Кирилла оказывалось давление со стороны полиции, вот он и оговорил себя. Страх также заставил Артура, который совершил преступление один, оговорить брата, — отметила в своём выступлении Присяжнюк.

Мама юношей заступилась за младшего сына.

— Они курицу не могли зарубить. Мне приходилось просить соседей, а тут человек… Не верю, что они это сделали. Не знаю… Уж точно не Кирилл, он тогда совсем маленький был — 14 лет, — обратилась женщина к суду во время прений.