Собственник сгоревшего рынка в Ростове-на-Дону рассказал о пожаре

Источник: РИА Новости

Вещевой рынок «Восточный», известный ростовчанам как «Темерник», загорелся в воскресенье вечером. Пожару был присвоен четвертый ранг. К полуночи площадь распространения огня составила уже около 6 тысяч квадратных метров. Примерно к 2.00 мск пожар был локализован, а к утру ликвидировано открытое горение. Возгорание было полностью ликвидировано в 13.55 мск. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Около 21.00 мск произошло возгорание в одном месте, потом еще в двух местах — на так называемой верхней площадке, где складские помещения. Возгорания произошли в разных местах, независимо друг от друга… Это говорили и сотрудники, и пожарные, которые гасили огонь. Сильный ветер был, все невероятно быстро разнеслось в сторону рынка», — пояснил Бобриков.

В ГУМЧС по региону на данный момент нет официальной информации о причинах пожара и количестве источников возгорания.