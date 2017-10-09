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18:16 (мск), источник: РИА Новости

Собственник сгоревшего рынка в Ростове-на-Дону рассказал о пожаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Пожар на вещевом рынке «Восточный» в Ростове-на-Дону начался почти одновременно в трех местах, сообщил РИА Новости президент компании-собственника рынка ООО «ПАН-КОМ» Юрий Бобриков.

Источник: РИА Новости

Вещевой рынок «Восточный», известный ростовчанам как «Темерник», загорелся в воскресенье вечером. Пожару был присвоен четвертый ранг. К полуночи площадь распространения огня составила уже около 6 тысяч квадратных метров. Примерно к 2.00 мск пожар был локализован, а к утру ликвидировано открытое горение. Возгорание было полностью ликвидировано в 13.55 мск. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Около 21.00 мск произошло возгорание в одном месте, потом еще в двух местах — на так называемой верхней площадке, где складские помещения. Возгорания произошли в разных местах, независимо друг от друга… Это говорили и сотрудники, и пожарные, которые гасили огонь. Сильный ветер был, все невероятно быстро разнеслось в сторону рынка», — пояснил Бобриков.

В ГУМЧС по региону на данный момент нет официальной информации о причинах пожара и количестве источников возгорания.

Ранее сообщалось, что рынок планируют восстанавливать. По предварительным данным, ущерб от пожара составил около 200 миллионов рублей.

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