Замначальника ГУ МЧС: трагедии в Режевском ГО можно было избежать
РЕЖ, 9 октября, ИА УралПолит.Ru. Пожар с пятью трупами обсудили на экстренном заседании комиссии по ЧС в администрации Режа.
РЕЖ, 9 октября, ИА УралПолит.Ru. Пожар с пятью трупами обсудили на экстренном заседании комиссии по ЧС в администрации Режа.
«УралПолит.Ru» писал, что в селе Черемисское Режевского ГО при пожаре в частном доме погибли пять человек.
«В администрации Режевского городского округа… прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе заседания заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов обратил особое внимание на необходимость усиления работы по предупреждению пожаров», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Участники заседания решили провести совместные рейды, сельских сходов с привлечением межведомственных
Пинчугов отметил, что трагедии удалось бы избежать, в доме, оборудованном пожарными извещателями, которые ночью разбудили бы жильцов при возникновении возгорания.
Также на заседании были рассмотрены вопросы оказания помощи и выплаты компенсаций родственникам пострадавших.
На месте трагедии работают психологи МЧС, которые оказывают квалифицированную психологическую поддержку родственникам.