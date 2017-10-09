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15:29 (мск), источник: УралПолит.ру

Замначальника ГУ МЧС: трагедии в Режевском ГО можно было избежать

РЕЖ, 9 октября, ИА УралПолит.Ru. Пожар с пятью трупами обсудили на экстренном заседании комиссии по ЧС в администрации Режа.

«УралПолит.Ru» писал, что в селе Черемисское Режевского ГО при пожаре в частном доме погибли пять человек.

«В администрации Режевского городского округа… прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе заседания заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов обратил особое внимание на необходимость усиления работы по предупреждению пожаров», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Участники заседания решили провести совместные рейды, сельских сходов с привлечением межведомственных контрольно-надзорных групп и сельских старост.

Пинчугов отметил, что трагедии удалось бы избежать, в доме, оборудованном пожарными извещателями, которые ночью разбудили бы жильцов при возникновении возгорания.

Также на заседании были рассмотрены вопросы оказания помощи и выплаты компенсаций родственникам пострадавших.

На месте трагедии работают психологи МЧС, которые оказывают квалифицированную психологическую поддержку родственникам.

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