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16:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Экс-директор интерната на Ляпустина получила срок

За выпавшего из окна мальчика.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал бывшего директора интерната на Ляпустина Веру Глушко виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По ее вине 5-летний воспитанник выпал из окна. Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Стоит напомнить, инцидент произошел днем 6 ноября 2016 года. Дети готовились к тихому часу, когда один из мальчиков выпал из окна третьего этажа. Ребенок получил тяжелые травмы.

Как выяснилось, Глушко не принимала меры по укомплектованию штата учреждения. В нарушение санитарных норм в течение смены в одной группе находился только один сотрудник, из-за чего дети часто были без присмотра. Группы состояли из 14−15 воспитанников, когда по санитарным нормам должно быть лишь восемь.

Кроме того, на окнах не было форточек. Для проветривания воспитатели открывали створки окон полностью.

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