В Сочи река Псахе сменила цвет и приобрела неприятный запах

По словам местных жителей, утром 8 октября река была прозрачной, а днем помутнела. Фотографии загрязненной реки горожане выложили в соцсети.

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«Никаких сообщений от горожан 8 октября о загрязнении реки Псахе в диспетчерскую службу Водоканала не поступало. Все объекты водоснабжения и водоотведения работают в данном микрорайоне в штатном режиме, аварийных ситуаций не зафиксировано», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

По информации пресс-службы мэрии курорта, с начала 2015 года в Сочи были выявлены и наказаны владельцы более 17,5 тыс. объектов, сбрасывающих стоки в море. Сегодня в городе осталось 1,6 тыс. проблемных объектов, не подключенных к системе канализации.

«В Сочи судом Хостинского района жителю Барановского сельского округа назначено взыскание в 1 млн 548 тыс. рублей за апрельское загрязнение реки Псахе», — напомнили в мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, 12 апреля в Сочи произошло загрязнение реки Псахе. При обследовании реки, а также ручья, впадающего в эту реку, было определено ориентировочное направление источника загрязнения. Специалисты водоканала обнаружили огороженный земельный участок, с территории которого текла жидкость черного цвета. Черные ассенизаторы длительное время бесконтрольно свозили в котлован содержимое выгребных ям. Часть обваловки котлована разрушилась, его содержимое потекло в реку Псахе и в море.