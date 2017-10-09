В Сочи река Псахе сменила цвет и приобрела неприятный запах
В Сочи река Псахе в микрорайоне Мамайка сменила цвет и стала неприятно пахнуть.
В Сочи река Псахе в микрорайоне Мамайка сменила цвет и стала неприятно пахнуть.
По словам местных жителей, утром 8 октября река была прозрачной, а днем помутнела. Фотографии загрязненной реки горожане выложили в соцсети.
«Никаких сообщений от горожан 8 октября о загрязнении реки Псахе в диспетчерскую службу Водоканала не поступало. Все объекты водоснабжения и водоотведения работают в данном микрорайоне в штатном режиме, аварийных ситуаций не зафиксировано», — прокомментировали порталу Юга.ру в
По информации
«В Сочи судом Хостинского района жителю Барановского сельского округа назначено взыскание в 1 млн 548 тыс. рублей за апрельское загрязнение реки Псахе», — напомнили в мэрии курорта.
Как сообщали Юга.ру, 12 апреля в Сочи произошло загрязнение реки Псахе. При обследовании реки, а также ручья, впадающего в эту реку, было определено ориентировочное направление источника загрязнения. Специалисты водоканала обнаружили огороженный земельный участок, с территории которого текла жидкость черного цвета. Черные ассенизаторы длительное время бесконтрольно свозили в котлован содержимое выгребных ям. Часть обваловки котлована разрушилась, его содержимое потекло в реку Псахе и в море.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил разобраться с загрязнением реки в Сочи и пригрозил кадровыми перестановками.