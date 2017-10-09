Прокурор попросил срок для киллера Дудко

Гособвинитель по делу о покушении на экс-начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко попросил для главного подсудимого, Олега Дудко, 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщили 9 октября корреспонденту «АиФ-Урал» в прокуратуре Свердловской области, приговор огласят уже во вторник утром.

Всего Олегу Дудко вменяется шесть преступных эпизодов. Это ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств).

Напомним, что покушение на начальника службы безопасности энергосберегающей компании «Т Плюс», в прошлом начальника городской полиции, перед увольнением из органов занимавшего пост руководителя УВД по Курганской области Бориса Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде его дома. По версии следствия, киллером выступил Олег Дудко, а Казаков был его пособником (водителем — прим. ред.). Дудко произвел один выстрел в лицо генерала из пистолета, забрал у него паспорт с деньгами и двумя телефонами и вместе с Казаковым скрылся. Спустя почти неделю на их след вышли правоохранительные органы. Участники покушения были задержаны, Казаков, заключивший сделку со следствием, в мае приговорен к 4,5 годам лишения свободы.