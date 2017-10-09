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15:22 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя Пермского края, который пропал три месяца назад, нашли погибшим

Для выяснения причин смерти следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу.

Жителя Горнозаводского района, который пропал три месяца назад, нашли погибшим. Для выяснения причин смерти следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу.

31-летний Константин Власов пропал утром 30 июня. Он работал на щебёночном карьере в посёлке Тёплая гора. В районе 10 часов он сказал коллегам, что должен отлучиться на несколько минут, и вышел за территорию предприятия. После этого его больше не видели.

В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причин гибели мужчины. По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти нет.

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