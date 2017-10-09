Жителя Пермского края, который пропал три месяца назад, нашли погибшим

31-летний Константин Власов пропал утром 30 июня. Он работал на щебёночном карьере в посёлке Тёплая гора. В районе 10 часов он сказал коллегам, что должен отлучиться на несколько минут, и вышел за территорию предприятия. После этого его больше не видели.