Жителя Пермского края, который пропал три месяца назад, нашли погибшим
Для выяснения причин смерти следователи проводят
Для выяснения причин смерти следователи проводят
Жителя Горнозаводского района, который пропал три месяца назад, нашли погибшим. Для выяснения причин смерти следователи проводят
31-летний Константин Власов пропал утром 30 июня. Он работал на щебёночном карьере в посёлке Тёплая гора. В районе 10 часов он сказал коллегам, что должен отлучиться на несколько минут, и вышел за территорию предприятия. После этого его больше не видели.
В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что сейчас проводится