Полицейские нашли водителя, насмерть сбившего пешехода в Исаклинском районе
Полицейские Исаклинского района задержали водителя, который вечером 4 октября сбил насмерть 44-летнего мужчину и уехал, сообщает
Полицейские Исаклинского района задержали водителя, который вечером 4 октября сбил насмерть 44-летнего мужчину и уехал, сообщает
Правоохранители нашли свидетелей инцидента и, опросив их, установили личность автомобилиста и его местонахождение. Нарушителем оказался 51-летний мужчина. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места