Полицейские нашли водителя, насмерть сбившего пешехода в Исаклинском районе

Правоохранители нашли свидетелей инцидента и, опросив их, установили личность автомобилиста и его местонахождение. Нарушителем оказался 51-летний мужчина. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.