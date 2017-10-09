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17:37 (мск), источник: Pro Город Самара

Полицейские нашли водителя, насмерть сбившего пешехода в Исаклинском районе

Полицейские Исаклинского района задержали водителя, который вечером 4 октября сбил насмерть 44-летнего мужчину и уехал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители нашли свидетелей инцидента и, опросив их, установили личность автомобилиста и его местонахождение. Нарушителем оказался 51-летний мужчина. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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