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15:47 (мск), источник: Om1.ru

Омский минздрав начал проверку в больнице, где умерла журналистка Марьяна Киселева

Ранее претензии к обслуживанию в МСЧ-9 высказывал супруг телеведущей Василий Романов.

Минздрав Омской области начал ведомственную проверку в отношении медперсонала МСЧ № 9, в которой 2 октября скончалась известная телеведущая Марьяна Киселева.

Как пояснили в министерстве, специальной комиссии предстоит выяснить, не была ли допущена врачебная ошибка при лечении журналистки. Результаты проверки будут готовы примерно через месяц.

Напомним, культурный обозреватель ГТРК «Иртыш» Марьяна Киселева умерла от двусторонней пневмонии. Ее супруг, журналист Василий Романов, раскритиковал условия в МСЧ № 9, где она проходила лечение. Он считает, что врачи сделали не все возможное для ее спасения. Романов усомнился в эффективности прописанных препаратов — по его словам, Марьяну лечили от пневмонии «Кагоцелом» и «Арбидолом».

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