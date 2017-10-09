Раздуев: я не хотел чтобы Татьяна страдала, она умерла от первого удара

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Обвиняемый в убийстве минчанки Татьяны Курсевич принял решение дать показания в суде и заявил, что частично признает вину, по его словам все произошло из-за ревности.

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На первоначальном этапе судебного разбирательства обвиняемый Евгений Раздуев отказался от допроса в суде, заявив, что даст показания после того, как будут допрошены все свидетели и потерпевшие.

«Очень сильно полюбили друг друга»

В понедельник в суде был допрошен последний свидетель и завершено исследование письменных материалов уголовного дела, суд объявил перерыв и разрешил адвокатам и обвиняемому пообщаться на предмет того, даст ли он показания в суде.

После перерыва Раздуев сообщил суду, что будет давать показания и уточнил, что будет пользоваться тезисами, которые он сам написал.

Он рассказал, что познакомился с Татьяной Курсевич в мае 2016 года.

«Я ее полюбил очень сильно и она меня сильно полюбила. До встречи с ней я таких сильных чувств не испытывал», — сказал обвиняемый.

Он сообщил, что они стали все время проводить время вместе — посещали кафе, участвовали в велопрогулках, ходили в музеи и на выставки. При этом он отметил, что существовала проблема взаимоотношений с сыном Татьяны.

«Я старался понравиться ему, но отношения с ребенком не складывались. Но я очень хотел создать свою хорошую семью», — сказал он.

Обвиняемый отметил, что про отношения с Татьяной он своей матери не рассказывал, поскольку Курсевич еще не была разведена.

Стал ревновать к незнакомому мужчине

Обвиняемый отметил, что через какое-то время отношения начали портиться.

«Я очень ценил Татьяну и ее отношение ко мне, очень хотел на ней жениться. Но каждый раз, когда я ей говорил об этом, она уходила от ответа, я очень страдал», — сказал обвиняемый Раздуев.

Он также рассказал, что перед поездкой в Санкт-Петербург (в ноябре 2016 года) Татьяна стала охладевать к нему.

«Я стал мучиться. И поездкой в Питер я хотел вернуть прежние отношения», — сказал он.

Обвиняемый сообщил, что на этом этапе отношений он стал ревновать Татьяну к незнакомому мужчине, не мужу.

«Несколько раз я срывался с работы раньше домой (к тому времени они уже жили с Татьяной на съемной квартире на улице Рафиева —Sputnik) и видел выходящего из подъезда парня. Я чувствовал, что могу потерять Татьяну. В душе был страх», — сказал обвиняемый. По его словам, именно этого мужчину он встретил и в Санкт-Петербурге, когда они были в отпуске с Татьяной.

«Я встретил этого человека в Питере, выходящего из подъезда, я был в шоке, я понял, что меня предали. Я видел этого человека и в Минске, и в Питере», — заявил он.

«Я не хотел причинять ей страдания»

Рассказывая о событиях, которые произошли, в вечер убийства, Раздуев сообщил, что когда вернулись из Санкт-Петербурга, вечером решил поговорить с Татьяной.

«Когда ребенок уснул, я спросил, когда она разведется. Она ответила — когда надо будет тогда и разведемся. И заявила, что и мы должны спать отдельно. Я начал задавать вопросы о том парне из подъезда. Я стал настойчиво с ней разговаривать» — рассказал обвиняемый. В ответ, по его словам, прозвучали оскорбления, задевшие мужское достоинство.

«Также прозвучала фраза, что она уходит от меня. И меня переклинило. Все произошло мгновенно«' — сказал Раздуев. По его словам, он нанес три-четыре удара топором в область головы.

Обращаясь к суду, он сказал: «Поймите меня правильно, я не хотел причинять ей страдания, она умерла от первого удара», — сказал он.

Обвиняемый заявляет, что многое из того, что произошло в день убийства, не помнит, объясняет это ревностью и обидой; мать обвиняемого плачет во время его допроса в суде.

Как ночь пролетела, не помню

По словам обвиняемого, он не помнит, как прошла та ночь. И когда он пришел в себя, надел на голову убитой целлофановый мешок, связал тело скотчем, завернул его в одеяло и отнес в багажник автомобиля.

Потом, наутро, съездил купил новый матрац и заменил старый, который был в крови. Далее, сказал обвиняемый, он сел в машину с красным бампером, где в багажнике лежало тело убитой, отвез его в Вилейский район и «похоронил его в сарае».

Затем он поехал в Молодечно, перекрасил красный бампер и поселился в гостинице. Паспорт, другие документы женщины и топор сжег, сказал обвиняемый. При этом он неоднократно отмечал, что многое из того, что произошедшее в день убийства и последующие дни не помнит.

«Я не помню, как приехал к матери домой в Минск и не помню, как отправлял СМС. Остальное также не помню. Очень сожалею, что так все произошло», — сказал он.

Раздуев также сказал, признает частично, свою вину по пункту 6, части 2 ст. 139 (противоправное лишение жизни человека, совершенное с особой жестокостью). «Нанес три-четыре удара», — еще раз уточнил он.

59 фрагментов черепа

В суде был допрошен судмедэксперт, который проводил экспертизу черепа убитой Курсевич.

По его словам, согласно заключению, в область головы Курсевич было нанесено не менее 8 ударов тупым предметом.

Эксперт отметил, что ему на экспертизу доставили 59 фрагментов черепа, была проведена реконструкция, но полностью его восстановить не удалось. «Некоторые фрагменты были утрачены», — уточнил судмедэксперт.