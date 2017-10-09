Всплеск ДТП в Иркутской области: машины влетали в дома и кафе
Почти 30 серьезных автоаварий за 2 дня. Среди пострадавших не только водители и пассажиры, но даже посетители кафе.
Почти 30 серьезных автоаварий за 2 дня. Среди пострадавших не только водители и пассажиры, но даже посетители кафе.
В Иркутске автомобиль на полной скорости въехал в дом. Владелец машины погиб. Пассажира, приятеля мужчины, пытались спасти очевидцы. Но тщетно.
Травмы получили сразу 6 человек в аварии в Тайшетском районе. MAN, уходя от столкновения с другим большегрузом, врезался в иномарку. Оба автомобиля отбросило в стену здания придорожного кафе. Выходные в Прибайкалье вообще прошли под знаком аварий. Их было больше, чем обычно.
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Инспекторы советуют — чтобы не пополнить статистику ДТП в межсезонье, главное правило — вовремя переобуть колёса машин. В эти выходные водители занимались этим активно.
Заблаговременно, говорят специалисты — это когда среднесуточная температура воздуха приближается к нулю. И сейчас как раз самое время для замены резины.
— В ближайшие 10 дней, в ближайшую неделю пока у нас погода неустойчивая, переменная. Сейчас два дня неплохой погоды, потом будет проходить фронт. Опять возможно выпадение небольших осадков, — говорит ведущий синоптик Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова.
Но тепло всё же будет. Синоптики даже на Покров, 14 октября, обещают хорошую погоду. А это значит, что у автомобилистов ещё есть возможность подготовить машины к зиме.