Всплеск ДТП в Иркутской области: машины влетали в дома и кафе

Источник: Вести Иркутск

В Иркутске автомобиль на полной скорости въехал в дом. Владелец машины погиб. Пассажира, приятеля мужчины, пытались спасти очевидцы. Но тщетно.

Травмы получили сразу 6 человек в аварии в Тайшетском районе. MAN, уходя от столкновения с другим большегрузом, врезался в иномарку. Оба автомобиля отбросило в стену здания придорожного кафе. Выходные в Прибайкалье вообще прошли под знаком аварий. Их было больше, чем обычно.

— Произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 42 получили различные ранения. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий стало элементарное несоблюдение участниками дорожного движения правил безопасности. И как раз немаловажной причиной явились неблагоприятные погодные условия, — говорит инспектор по пропаганде БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области Иван Малахов.

Инспекторы советуют — чтобы не пополнить статистику ДТП в межсезонье, главное правило — вовремя переобуть колёса машин. В эти выходные водители занимались этим активно.

Заблаговременно, говорят специалисты — это когда среднесуточная температура воздуха приближается к нулю. И сейчас как раз самое время для замены резины.

— В ближайшие 10 дней, в ближайшую неделю пока у нас погода неустойчивая, переменная. Сейчас два дня неплохой погоды, потом будет проходить фронт. Опять возможно выпадение небольших осадков, — говорит ведущий синоптик Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова.