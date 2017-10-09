Задержан водитель автобуса, в котором в России погибли граждане Узбекистана

Источник: Kommersant.uz

В результате ДТП погибли граждане Узбекистана.

Следователи установили, что «автобус по своим техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии».

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«Тем не менее, водитель автобуса, Сарманов Нургали, заведомо зная об имеющихся неисправностях, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров», — передает ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской.

В результате столкновения погибли 17 человек, в том числе два несовершеннолетних, другие пассажиры получили травмы.

«В ближайшее время Сарманову будет предъявлено обвинение (в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по неосторожности причинена смерть двум и более лицам), после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», — сообщила Елена Марковская.