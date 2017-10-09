Капитан теплохода предстанет перед судом в Нижегородской области за попытку хищения топлива с судна
Бывший капитан теплохода предстанет перед судом в Нижегородской области за попытку хищения топлива с судна.
Бывший капитан теплохода предстанет перед судом в Нижегородской области за попытку хищения топлива с судна.
Как сообщает
Согласно информации, предварительно мужчина договорился о сбыте топлива с капитаном другого судна. Однако он совсем не подозревал, что находится под наблюдение сотрудников полиции в речном порту и был задержан с поличным.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода.
За совершение подобного деяния уголовным законом в качестве максимального предусмотрено наказание в виде 6 лет лишения свободы.