Капитан теплохода предстанет перед судом в Нижегородской области за попытку хищения топлива с судна

Источник: AP 2017

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, ведомством утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-капитана теплохода «Москва-59», обвиняемого в попытке хищения вверенного имущества, с использованием своего служебного положения.

Согласно информации, предварительно мужчина договорился о сбыте топлива с капитаном другого судна. Однако он совсем не подозревал, что находится под наблюдение сотрудников полиции в речном порту и был задержан с поличным.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода.