Источник: БЕЛТА

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская мошенница выманила у знакомых более $200 тыс., сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

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Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси в отношении 47-летней минчанки Гаяне Оганесян. Жительница столицы подозревается в том, что с 2011 по 2016 год путем обмана и злоупотребления доверием завладела деньгами более 20 знакомых. Общая сумма составила свыше $200 тыс. В качестве основного предлога для получения займа женщина указывала развитие бизнеса в сфере общепита.

«Якобы под совершенствование технологического процесса одна из пострадавших передала $118 тыс. При этом женщина в действительности являлась учредителем кафе в городе, но приобретать новое оборудование не намеревалась. Кроме того, некоторым знакомым, которые ей одолжали деньги, фигурантка сообщала, что средства нужны на дорогостоящее лечение матери и ее похороны, — отметили в СК. — Для подтверждения платежеспособности женщина показывала различные объекты строительства, которые якобы находятся у нее в собственности. Также она рассказывала, что ее финансово поддерживают предприниматели и знаменитые российские актеры».

При расследовании установлено, что женщина являлась привилегированным членом игровых клубов. Затраты за разовое посещение могли составлять около Br2,5 тыс.

Фигурантка не возместила полностью ущерб пострадавшим. К ней следователями применена мера пресечения в виде заключении под стражу. В августе этого года женщине предъявлено обвинение. На ее имущество наложен арест.