Пьяный водитель устроил экстремальный заезд в Бресте

Источник: БЕЛТА

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ задержали водителя с 2,4 промилле алкоголя в крови, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

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Инцидент произошел 8 октября. Примерно в 5.55 дежуривший наряд ДПС обратил внимание на движущийся по ул. Московской автомобиль «Фиат». Водитель превышал установленную скорость на 27 км/ч и не включил свет фар.

Патрульный автомобиль ГАИ с включенными маячками синего и красного цветов проследовал за нарушителем. Водителем оказался 30-летний местный житель, который сел за руль пьяным. Медицинское освидетельствование констатировало факт состояния алкогольного опьянения брестчанина.