Пьяный водитель устроил экстремальный заезд в Бресте

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ задержали водителя с 2,4 промилле алкоголя в крови, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 8 октября. Примерно в 5.55 дежуривший наряд ДПС обратил внимание на движущийся по ул. Московской автомобиль «Фиат». Водитель превышал установленную скорость на 27 км/ч и не включил свет фар.
Патрульный автомобиль ГАИ с включенными маячками синего и красного цветов проследовал за нарушителем. Водителем оказался 30-летний местный житель, который сел за руль пьяным. Медицинское освидетельствование констатировало факт состояния алкогольного опьянения брестчанина.
В отношении мужчины составлены административные материалы по ч.1 ст. 18.16 (вождение в состоянии опьянения) и ч.2 ст. 18.13 (превышение скорости) КоАП.