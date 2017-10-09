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16:33 (мск), источник: БЕЛТА

Пьяный водитель устроил экстремальный заезд в Бресте

Инцидент произошел 8 октября. Примерно в 5.55 дежуривший наряд ДПС обратил внимание на движущийся по ул. Московской автомобиль «Фиат». Водитель превышал установленную скорость на 27 км/ч и не включил свет фар.

Источник: БЕЛТА

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ задержали водителя с 2,4 промилле алкоголя в крови, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

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Инцидент произошел 8 октября. Примерно в 5.55 дежуривший наряд ДПС обратил внимание на движущийся по ул. Московской автомобиль «Фиат». Водитель превышал установленную скорость на 27 км/ч и не включил свет фар.

Патрульный автомобиль ГАИ с включенными маячками синего и красного цветов проследовал за нарушителем. Водителем оказался 30-летний местный житель, который сел за руль пьяным. Медицинское освидетельствование констатировало факт состояния алкогольного опьянения брестчанина.

В отношении мужчины составлены административные материалы по ч.1 ст. 18.16 (вождение в состоянии опьянения) и ч.2 ст. 18.13 (превышение скорости) КоАП.

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