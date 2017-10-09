Дело о побоях 5-летней девочки из Воронежской области дошло до главы СКР

Силовикам предстоит «тщательным образом установить все обстоятельства произошедшего», сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в понедельник, 9 октября.

По версии следствия, с августа по 22 сентября жительница бутурлиновского села Озерки избивала свою пятилетнюю дочь, «ложно понимая цели и методы воспитания». Девочку мать била руками и ногами. Это стало известно во время визита в дом многодетной семьи инспектора по делам несовершеннолетних ОМВД России по Бутурлиновскому району.

Избитую девочку, её трёхлетнего брата и годовалую сестру забрали из семьи. Детей передали под опеку родственников и социальных служб. При этом 22-летняя девушка снова беременна.