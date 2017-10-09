В с. Богатое обнаружили два трупа со множественными ножевыми ранениями

По данным источника в правоохранительных органах, утром 8 октября в квартире на ул. Клубной были обнаружены трупы 50-летней женщины и ее 27-летнего сына. На теле убитых были множественные ножевые ранения: у женщины — семь, у молодого человека 13 ран.

В убийстве подозревают 52-летнего отца семейства. Предполагается, что преступление он совершил из-за ссоры, возникшей при распитии спиртного.