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18:04 (мск), источник: Tengrinews

ДТП с автобусом в Алматы: погиб водитель

В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, ДТП произошло по улице Вокзальной. Автобус 104 маршрута следовал в южном направлении. Со слов очевидцев, автобус маршрута номер 104 выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовой автомашиной МАЗ.

В результате столкновения четыре пассажира госпитализировано, водитель автобуса скончался на месте. Водитель МАЗа получил травму головы, но от госпитализации отказался.

На данный момент, на месте работают сотрудники ДЧС, которые извлекают из автобуса тело погибшего.

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