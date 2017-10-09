ДТП с автобусом в Алматы: погиб водитель

Источник: Tengrinews

Как сообщается, ДТП произошло по улице Вокзальной. Автобус 104 маршрута следовал в южном направлении. Со слов очевидцев, автобус маршрута номер 104 выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовой автомашиной МАЗ.

В результате столкновения четыре пассажира госпитализировано, водитель автобуса скончался на месте. Водитель МАЗа получил травму головы, но от госпитализации отказался.