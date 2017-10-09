В Волгограде осужден преступник, совершивший убийство 19 лет назад

По информации пресс-службы регионального СУ СК РФ, установлено, что вечером 8 мая 1998 года осужденный в компании своих приятелей отправился отдыхать в баню, расположенную в Дзержинском районе Волгограда. На пороге заведения между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент злоумышленник достал нож и нанес им несколько ударов по участникам потасовки. Оба потерпевших были госпитализированы в лечебное учреждение с ножевыми ранениями, где спустя несколько часов один из них скончался. Виновный после совершения преступления скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Спустя почти 19 лет правоохранителям удалось установить место нахождения злоумышленника. Он был задержан в январе 2017 года в Москве.