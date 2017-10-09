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17:12 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде осужден преступник, совершивший убийство 19 лет назад

Вынесен приговор 59-летнему уроженцу Республики Дагестан.

Источник: РИАЦ

По информации пресс-службы регионального СУ СК РФ, установлено, что вечером 8 мая 1998 года осужденный в компании своих приятелей отправился отдыхать в баню, расположенную в Дзержинском районе Волгограда. На пороге заведения между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент злоумышленник достал нож и нанес им несколько ударов по участникам потасовки. Оба потерпевших были госпитализированы в лечебное учреждение с ножевыми ранениями, где спустя несколько часов один из них скончался. Виновный после совершения преступления скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Спустя почти 19 лет правоохранителям удалось установить место нахождения злоумышленника. Он был задержан в январе 2017 года в Москве.

В течение всего периода предварительного расследования свою вину задержанный не признавал, пытаясь убедить следствие в своем психическом расстройстве.

По ходатайству регионального управления СКР виновному была проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что он не только здоров, но и в момент совершения преступлений отдавал отчет своим действиям, в полной мере осознавая их характер.

Суд приговорил виновного к 11 годам колонии строго режима.

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