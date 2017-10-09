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18:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сотрудница «Тепловых сетей» в Городце Нижегородской области потеряла руку на производстве

Сотрудница МУП «Тепловые сети» в Городце Нижегородской области потеряла руку на производстве. Об этом Гострудинспекция по региону сообщила 9 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в 13:00 4 октября 56-летняя оператор производственного оборудования получила тяжелую травму в виде травматической ампутации кисти руки. Обстоятельства уточняются.

«Проводится проверка соблюдения норм охраны труда, выявляются нарушения и причины несчастного случая», — говорится в сообщении.

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