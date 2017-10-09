Сотрудница «Тепловых сетей» в Городце Нижегородской области потеряла руку на производстве

Сотрудница «Тепловых сетей» в Городце Нижегородской области потеряла руку на производстве

Сотрудница МУП «Тепловые сети» в Городце Нижегородской области потеряла руку на производстве. Об этом Гострудинспекция по региону сообщила 9 октября 2017 года.