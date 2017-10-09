Сотрудница «Тепловых сетей» в Городце Нижегородской области потеряла руку на производстве
Сотрудница МУП «Тепловые сети» в Городце Нижегородской области потеряла руку на производстве. Об этом Гострудинспекция по региону сообщила 9 октября 2017 года.
Сотрудница МУП «Тепловые сети» в Городце Нижегородской области потеряла руку на производстве. Об этом Гострудинспекция по региону сообщила 9 октября 2017 года.
Согласно информации, в 13:00 4 октября 56-летняя оператор производственного оборудования получила тяжелую травму в виде травматической ампутации кисти руки. Обстоятельства уточняются.
«Проводится проверка соблюдения норм охраны труда, выявляются нарушения и причины несчастного случая», — говорится в сообщении.