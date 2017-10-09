В Петербурге эвакуировали суд во время слушания дела о «минировани»

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности из-за сообщений о «минировании» в более чем 140 городах России из 2,34 тысячи объектов были эвакуированы свыше 960 тысяч человек. Все «заминированные» объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о «минировании» объектов в РФ превысил 300 миллионов рублей.