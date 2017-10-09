В Петербурге эвакуировали суд во время слушания дела о «минировани»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга в понедельник эвакуирован
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга в понедельник эвакуирован
«В 15.45 поступил звонок в суд. После чего началась эвакуация. Сейчас проводится проверка», — сказала Лебедева.
По ее словам, в 14 часов в данном суде началось очередное заседание по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма над подсудимой Надеждой Тюкаловой.
По данным СМИ, в понедельник
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В общей сложности