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17:15 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму груженый бордюрами самосвал провалился под землю

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости (Крым). В поселке Грэсовский (Симферопольский район) в тепловую камеру теплотрассы провалился груженый бетонными обломками и демонтированными бордюрами самосвал, задействованный в ремонтных работах внутриквартальных дорог и проездов поселка. Об этом сообщает пресс-служба «КрымТЭЦ».

«Автомобиль, вывозивший бетонные отходы, наехал на верхнюю часть тепловой камеры магистральной теплотрассы, в результате произошло обрушение бетонного перекрытия. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, теплотрасса не повреждена. Но окончательный вывод специалисты сделают после подъема самосвала и проведения детального осмотра камеры теплотрассы.

В Крыму груженый бордюрами самосвал провалился под землю.

При этом в пресс-службе отметили, что «КрымТЭЦ» не располагает информацией о заказчике и исполнителе ремонтных работ, о проведении которых компания не была поставлена в известность.

«Согласно законодательству, проведение такого рода работ строго регламентировано и обязательно должно быть согласовано исполнителем с соответствующими службами и организациями, в том числе с собственниками коммуникаций. Если бы это было сделано, происшествия наверняка удалось бы избежать. К сожалению, исполнитель работ пренебрег требованиями российского законодательства, чем поставил под угрозу своевременное начало отопительного сезона в поселке», — заявили в компании.

По словам представителей «КрымТЭЦ», виновнику происшествия предстоит за свой счет восстановить разрушенное перекрытие тепловой камеры, а возможно, и целостность теплотрассы.

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