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18:03 (мск), источник: 36on.ru

Воронежца, толкнувшего жену с 3 этажа, будут судить за покушение на убийство

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела по факту покушения на убийство. Инцидент случился 10 марта 2017 года.

В этот день в квартире на улице Иркутская между двумя гражданскими супругами произошла серьезная ссора. 58-летний мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, начал предъявлять второй половине претензии. Затем, угрожая ножом, он заставил 24-летнюю девушку подойти к окну и вытолкнул ее. Молодая женщина упала с высоты третьего этажа и получила многочисленные травмы.

Свою вину воронежец признал лишь на начальном этапе, однако в дальнейшем от показаний отказался. Тем не менее, следователям удалось собрать необходимые доказательства. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

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