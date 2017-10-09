Воронежца, толкнувшего жену с 3 этажа, будут судить за покушение на убийство

В этот день в квартире на улице Иркутская между двумя гражданскими супругами произошла серьезная ссора. 58-летний мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, начал предъявлять второй половине претензии. Затем, угрожая ножом, он заставил 24-летнюю девушку подойти к окну и вытолкнул ее. Молодая женщина упала с высоты третьего этажа и получила многочисленные травмы.