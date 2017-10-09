Воронежца, толкнувшего жену с 3 этажа, будут судить за покушение на убийство
Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела по факту покушения на убийство. Инцидент случился 10 марта 2017 года.
Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела по факту покушения на убийство. Инцидент случился 10 марта 2017 года.
В этот день в квартире на улице Иркутская между двумя гражданскими супругами произошла серьезная ссора. 58-летний мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, начал предъявлять второй половине претензии. Затем, угрожая ножом, он заставил 24-летнюю девушку подойти к окну и вытолкнул ее. Молодая женщина упала с высоты третьего этажа и получила многочисленные травмы.
Свою вину воронежец признал лишь на начальном этапе, однако в дальнейшем от показаний отказался. Тем не менее, следователям удалось собрать необходимые доказательства. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.