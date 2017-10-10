Спасатели переправили через Волгу в Самару больного лихорадкой

В пятницу, 6 октября, в селе Рождествено 17-летнему молодому человеку срочно потребовалась специализированная медицинская помощь. После ухудшения состояния здоровья юноши его родители обратились к врачу. С диагнозом лихорадка больного требовалось срочно переправить через Волгу в Самару и передать бригаде «скорой помощи» станции для последующей госпитализации.