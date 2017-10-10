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09:17 (мск), источник: АиФ Самара

Спасатели переправили через Волгу в Самару больного лихорадкой

Доставив на катере больного в Самару, спасатели передали его медикам.

Спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» эвакуировали из села Рождествено молодого человека с диагнозом лихорадка, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

В пятницу, 6 октября, в селе Рождествено 17-летнему молодому человеку срочно потребовалась специализированная медицинская помощь. После ухудшения состояния здоровья юноши его родители обратились к врачу. С диагнозом лихорадка больного требовалось срочно переправить через Волгу в Самару и передать бригаде «скорой помощи» станции для последующей госпитализации.

В 13:05 за молодым человеком был отправлен спасательный катер. В 13:33 больной в сопровождении родственников был доставлен спасателями на спасательную станцию и передан медикам «скорой помощи».

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