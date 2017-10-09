Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
13Самое продаваемое оружие в США
18:42 (мск), источник: РБК

Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда

Суд приговорил к 1,5 годам годам колонии бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и освободил в зале суда в связи с отбытием срока. Чиновника обвиняли в хищении более чем 164 млн руб. при реставрации архитектурных памятников.

Источник: РИА "Новости"

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима экс-замминистра культуры Григория Пирумова и освободил его в зале суда в связи с отбытием срока наказания, передает корреспондент РБК.

Пирумов обвинялся по делу о хищении свыше 164 млн. руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве. Такое решение приняла судья Галина Таланина, передает корреспондент РБК. На скамье подсудимых — восемь человек, пятеро из которых, включая Пирумова, до приговора содержались под стражей.

Судья рассмотрела дело в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку все участники преступной группы признали вину. В деле шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Судебный процесс занял три дня.

Хищение на усадьбах и монастырях

В 2012 году у чиновников Минкультуры возник умысел на систематическое хищение денег, выделенных на реставрацию памятников культуры, говорится в обвинительном заключении, которое на первом заседании огласила представитель прокуратуры. В сговоре участвовали Пирумов, директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, руководитель ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов и другие чиновники.

Читайте также
Генпрокуратура передала «дело реставраторов» в суд

В схему хищения они вовлекли компании-застройщики, которые возглавляли их знакомые, в том числе руководитель группы компаний «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, главы дочерних предприятий «Балтстроя» Александр Коченов и Владимир Сванбек, совладелец холдинга «Роспан» Никита Колесников.

Пирумов выявлял объекты, подлежащие реставрации, и обеспечивал коммерсантам, которые были с ним в сговоре, возможность беспрепятственно выигрывать конкурсы на работы. Участники группы делили между собой похищенные средства. В акты сдачи-приемки мошенники включали неверные сведения, чтобы скрыть несоответствие стоимости работ их результату. Комиссия Минкультуры игнорировала эти факты с подачи Пирумова.

Таким образом группа похитила средства, выделенные на восстановление Псковского драматического театра, усадьбы фабрикантов Асеевых в Тамбовской области, крепости Фридриха Великого в Калининграде, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, а также Музея космонавтики в Калуге. На каждом из памятников бюджет потерял от 2,2 млн до 66,9 млн руб.

«Каждый из тех, кто сегодня находится на скамье подсудимых, и словом, и делом доказал, что готов стать на путь исправления», — заявила гособвинитель в прениях сторон. Единственный, кто не вполне убедил ее в своем раскаянии, — Пирумов. Именно поэтому представитель прокуратуры сочла возможным назначить ему реальный срок в пять лет колонии; для всех остальных она запросила условные сроки от двух лет до 4,5 года. «На мой взгляд, я ясно сказал о своем раскаянии», — парировал бывший замминистра.

Обвиняемые полностью возместили ущерб бюджету, напомнил в прениях представитель Минкультуры, которое выступает в деле потерпевшей стороной. Он запросил всем обвиняемым условные сроки от 1,5 до 4,5 года. «Факт преступления не обнуляет профессиональных достижений и заслуг Пирумова, Мазо, Иванова и других. А такие достижения и заслуги однозначно имеются», — добавил представитель Минкультуры.

«Я не буду больше госслужащим»

Читайте также
Григорий Пирумов полностью признал вину по «делу реставраторов»

Все обвиняемые признали, что совершили преступление. «На предварительном следствии я активно давал показания, содействовал расследованию и погасил весь ущерб. Но вред, который я нанес своей семье, мне придется заглаживать всю жизнь. Я очень надеюсь, что успею», — сказал в своем последнем слове Пирумов.

«Я очень сожалею, что допустил это заблуждение, глубоко и чистосердечно раскаиваюсь. Это было какое-то затмение, совершенно для меня не характерное», — сказал Борис Мазо, когда судья Таланина исследовала письменные свидетельства его вины. На вопрос судьи о планах на будущее экс-чиновник ответил: «Через четыре месяца мне исполнится 60 лет, загадывать сложно. Но я точно не буду больше госслужащим». Позднее в прениях Мазо добавил: «Я проклинаю тот день, когда решил пойти на госслужбу. И когда ввязался в эту противоправную схему».

Мазо произнес эмоциональную речь, подробно напомнив о своей работе на государство. По его мнению, именно ему россияне обязаны избавлением от очередей на операции с квартирами, разработкой современных реестров недвижимости, а также появлением сети офисов «Мои документы». В Минкультуры Мазо, по его собственным словам, оптимизировал расходы на строительство и реставрацию, сэкономив бюджету миллиарды рублей. А также внедрил систему учета объектов культурного наследия, которая, по его мнению, помогла спасти от уничтожения множество памятников.

«Бюрократическая система меня отторгла, — говорил Мазо. — Я был вполне обеспеченным человеком еще до того, как стал чиновником, и пришел в Минкульт точно не для того, чтобы заработать еще. Просто захотелось побыть во власти. Генеральского звания, государственных наград. Захотелось сменить поле деятельности, сделать что-то действительно важное для страны. Тогда я говорил себе, что иду спасать памятники, и это тоже была правда. Я же всегда был романтической личностью; будучи комсомольцем, свято верил в идеалы коммунизма». Но, получив «описанные в обвинении предложения», Мазо, по его словам, «не устоял».

Другие участники процесса тоже говорили о том, что сожалеют о содеянном. «Я провел большую внутреннюю работу, покопался в себе и раскаялся очень глубоко. Это была волна очень разрушительная, я даже не предполагал, насколько. Предыдущая достойная жизнь — и вдруг такая ошибка», — сказал бывший глава «Центрреставрации» Иванов.

«Какая у вас была зарплата ежемесячно?» — спросила судья Таланина у управляющего АО «Балтстрой» Александра Коченова. «Около миллиона», — ответил обвиняемый. «Так что вас толкнуло на такое преступление? Экстрима не хватало?» — «Глупость, наверное», — пожал плечами Коченов.

«Приговор хорошему человеку»

Читайте также
Медведев освободил от должности фигуранта «дела реставраторов» Пирумова

Судебный процесс, помимо прений, свелся к допросу родных и сослуживцев обвиняемых. «За 18 месяцев, что Григорий находится под стражей, наша семья пережила такое, чего не пожелаешь никому. Его 80-летний отец, став свидетелем многочасового обыска и отвратительной шумихи в газетах, не выдержал и скоропостижно скончался. У меня на иждивении осталась его мама», — рассказала супруга главного обвиняемого Татьяна Пирумова. Она напомнила, что Пирумов полностью возместил денежный ущерб по делу; для этого его жене пришлось занимать деньги у его друзей и знакомых — собственные сбережения семьи арестованы. Пирумова потребовала от ФСБ вернуть средства. «Прошу суд учесть, что вы выносите приговор очень хорошему человеку», — заключила супруга экс-замминистра.

Председатель московского комитета по госрегистрации прав на недвижимость Виктор Урсов сказал, что Пирумов и Мазо всегда демонстрировали «серьезное, спокойное, профессиональное отношение к делу и, не побоюсь этих слов, государственный подход». А полковник ВВС из Липецкого авиацентра Игорь Басов, характеризуя своего бывшего сослуживца Олега Иванова, заявил: «То, что с ним произошло, на мой взгляд, глубокое недоразумение. Как он там оказался, не мне судить. Но определенные уроки он извлечет, это я могу вам гарантировать», — сказал Басов.

«Мера пресечения, которую [Пирумов] на себе испытывает уже более двадцати месяцев, оказалась для него тяжела. Он уже понес достаточное наказание, пребывая в суровых условиях изолятора «Лефортово», — заявил ректор столичной Славяно-греко-латинской академии Сергей Храмешин.

В деле есть положительные характеристики Пирумову и Мазо от министра культуры Владимира Мединского, директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, директора ГМИИ им. Пушкина Марины Лошак и других деятелей культуры. В частности, режиссер Андрей Кончаловский в своем письме суду рассказал, как Пирумов помог ему с лечением дочери, получившей в 2013 году тяжелую черепно-мозговую травму.

Растрата на резиденции Путина

Ранее по этому делу в особом порядке были осуждены двое бизнесменов, которые пошли на сделку с СКР еще во время предварительного расследования. Совладелец холдинга «Роспан» Никита Колесников получил пять лет условно и штраф 800 тыс. руб. Гендиректор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев получил такой же штраф и 4,5 года условно. Сразу после приговора сотрудники ФСБ задержали его прямо в здании Куйбышевского райсуда Санкт-Петербурга по другому делу — об организации хищения 227,5 млн руб. на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».

Работы в «Ново-Огарево» по заказу подведомственного ФСО унитарного предприятия «Атэкс» выполняли те же структуры, которые получали подряды на реставрацию от Минкультуры, — это группа компаний «Балтстрой» и входящие в нее предприятия. Они связаны с бизнесом влиятельного петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко, который контролировал существенную часть городского строительного бизнеса.

Сам Михальченко сейчас находится под стражей по обвинению в контрабанде элитного алкоголя. Он был арестован в марте 2016 года — через две недели после Пирумова. Генпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение по его делу. Арест Михальченко сказался на карьере нескольких высокопоставленных силовиков, рассказывали источники РБК.

Расхититель бюджета Пирумов может получить условно
Во время загрузки произошла ошибка.
21 сентября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Умер актер Жан Рошфор
В России возобновляется торговля «боярышником»
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь