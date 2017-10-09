Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда

Источник: РИА "Новости"

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима экс-замминистра культуры Григория Пирумова и освободил его в зале суда в связи с отбытием срока наказания, передает корреспондент РБК.

Пирумов обвинялся по делу о хищении свыше 164 млн. руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве. Такое решение приняла судья Галина Таланина, передает корреспондент РБК. На скамье подсудимых — восемь человек, пятеро из которых, включая Пирумова, до приговора содержались под стражей.

Судья рассмотрела дело в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку все участники преступной группы признали вину. В деле шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Судебный процесс занял три дня.

Хищение на усадьбах и монастырях

В 2012 году у чиновников Минкультуры возник умысел на систематическое хищение денег, выделенных на реставрацию памятников культуры, говорится в обвинительном заключении, которое на первом заседании огласила представитель прокуратуры. В сговоре участвовали Пирумов, директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, руководитель ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов и другие чиновники.

В схему хищения они вовлекли компании-застройщики, которые возглавляли их знакомые, в том числе руководитель группы компаний «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, главы дочерних предприятий «Балтстроя» Александр Коченов и Владимир Сванбек, совладелец холдинга «Роспан» Никита Колесников.

Пирумов выявлял объекты, подлежащие реставрации, и обеспечивал коммерсантам, которые были с ним в сговоре, возможность беспрепятственно выигрывать конкурсы на работы. Участники группы делили между собой похищенные средства. В акты сдачи-приемки мошенники включали неверные сведения, чтобы скрыть несоответствие стоимости работ их результату. Комиссия Минкультуры игнорировала эти факты с подачи Пирумова.

Таким образом группа похитила средства, выделенные на восстановление Псковского драматического театра, усадьбы фабрикантов Асеевых в Тамбовской области, крепости Фридриха Великого в Калининграде, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, а также Музея космонавтики в Калуге. На каждом из памятников бюджет потерял от 2,2 млн до 66,9 млн руб.

«Каждый из тех, кто сегодня находится на скамье подсудимых, и словом, и делом доказал, что готов стать на путь исправления», — заявила гособвинитель в прениях сторон. Единственный, кто не вполне убедил ее в своем раскаянии, — Пирумов. Именно поэтому представитель прокуратуры сочла возможным назначить ему реальный срок в пять лет колонии; для всех остальных она запросила условные сроки от двух лет до 4,5 года. «На мой взгляд, я ясно сказал о своем раскаянии», — парировал бывший замминистра.

Обвиняемые полностью возместили ущерб бюджету, напомнил в прениях представитель Минкультуры, которое выступает в деле потерпевшей стороной. Он запросил всем обвиняемым условные сроки от 1,5 до 4,5 года. «Факт преступления не обнуляет профессиональных достижений и заслуг Пирумова, Мазо, Иванова и других. А такие достижения и заслуги однозначно имеются», — добавил представитель Минкультуры.

«Я не буду больше госслужащим»

Все обвиняемые признали, что совершили преступление. «На предварительном следствии я активно давал показания, содействовал расследованию и погасил весь ущерб. Но вред, который я нанес своей семье, мне придется заглаживать всю жизнь. Я очень надеюсь, что успею», — сказал в своем последнем слове Пирумов.

«Я очень сожалею, что допустил это заблуждение, глубоко и чистосердечно раскаиваюсь. Это было какое-то затмение, совершенно для меня не характерное», — сказал Борис Мазо, когда судья Таланина исследовала письменные свидетельства его вины. На вопрос судьи о планах на будущее экс-чиновник ответил: «Через четыре месяца мне исполнится 60 лет, загадывать сложно. Но я точно не буду больше госслужащим». Позднее в прениях Мазо добавил: «Я проклинаю тот день, когда решил пойти на госслужбу. И когда ввязался в эту противоправную схему».

Мазо произнес эмоциональную речь, подробно напомнив о своей работе на государство. По его мнению, именно ему россияне обязаны избавлением от очередей на операции с квартирами, разработкой современных реестров недвижимости, а также появлением сети офисов «Мои документы». В Минкультуры Мазо, по его собственным словам, оптимизировал расходы на строительство и реставрацию, сэкономив бюджету миллиарды рублей. А также внедрил систему учета объектов культурного наследия, которая, по его мнению, помогла спасти от уничтожения множество памятников.

«Бюрократическая система меня отторгла, — говорил Мазо. — Я был вполне обеспеченным человеком еще до того, как стал чиновником, и пришел в Минкульт точно не для того, чтобы заработать еще. Просто захотелось побыть во власти. Генеральского звания, государственных наград. Захотелось сменить поле деятельности, сделать что-то действительно важное для страны. Тогда я говорил себе, что иду спасать памятники, и это тоже была правда. Я же всегда был романтической личностью; будучи комсомольцем, свято верил в идеалы коммунизма». Но, получив «описанные в обвинении предложения», Мазо, по его словам, «не устоял».

Другие участники процесса тоже говорили о том, что сожалеют о содеянном. «Я провел большую внутреннюю работу, покопался в себе и раскаялся очень глубоко. Это была волна очень разрушительная, я даже не предполагал, насколько. Предыдущая достойная жизнь — и вдруг такая ошибка», — сказал бывший глава «Центрреставрации» Иванов.

«Какая у вас была зарплата ежемесячно?» — спросила судья Таланина у управляющего АО «Балтстрой» Александра Коченова. «Около миллиона», — ответил обвиняемый. «Так что вас толкнуло на такое преступление? Экстрима не хватало?» — «Глупость, наверное», — пожал плечами Коченов.

«Приговор хорошему человеку»

Судебный процесс, помимо прений, свелся к допросу родных и сослуживцев обвиняемых. «За 18 месяцев, что Григорий находится под стражей, наша семья пережила такое, чего не пожелаешь никому. Его 80-летний отец, став свидетелем многочасового обыска и отвратительной шумихи в газетах, не выдержал и скоропостижно скончался. У меня на иждивении осталась его мама», — рассказала супруга главного обвиняемого Татьяна Пирумова. Она напомнила, что Пирумов полностью возместил денежный ущерб по делу; для этого его жене пришлось занимать деньги у его друзей и знакомых — собственные сбережения семьи арестованы. Пирумова потребовала от ФСБ вернуть средства. «Прошу суд учесть, что вы выносите приговор очень хорошему человеку», — заключила супруга экс-замминистра.

Председатель московского комитета по госрегистрации прав на недвижимость Виктор Урсов сказал, что Пирумов и Мазо всегда демонстрировали «серьезное, спокойное, профессиональное отношение к делу и, не побоюсь этих слов, государственный подход». А полковник ВВС из Липецкого авиацентра Игорь Басов, характеризуя своего бывшего сослуживца Олега Иванова, заявил: «То, что с ним произошло, на мой взгляд, глубокое недоразумение. Как он там оказался, не мне судить. Но определенные уроки он извлечет, это я могу вам гарантировать», — сказал Басов.

«Мера пресечения, которую [Пирумов] на себе испытывает уже более двадцати месяцев, оказалась для него тяжела. Он уже понес достаточное наказание, пребывая в суровых условиях изолятора «Лефортово», — заявил ректор столичной Славяно-греко-латинской академии Сергей Храмешин.

В деле есть положительные характеристики Пирумову и Мазо от министра культуры Владимира Мединского, директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, директора ГМИИ им. Пушкина Марины Лошак и других деятелей культуры. В частности, режиссер Андрей Кончаловский в своем письме суду рассказал, как Пирумов помог ему с лечением дочери, получившей в 2013 году тяжелую черепно-мозговую травму.

Растрата на резиденции Путина

Ранее по этому делу в особом порядке были осуждены двое бизнесменов, которые пошли на сделку с СКР еще во время предварительного расследования. Совладелец холдинга «Роспан» Никита Колесников получил пять лет условно и штраф 800 тыс. руб. Гендиректор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев получил такой же штраф и 4,5 года условно. Сразу после приговора сотрудники ФСБ задержали его прямо в здании Куйбышевского райсуда Санкт-Петербурга по другому делу — об организации хищения 227,5 млн руб. на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».

Работы в «Ново-Огарево» по заказу подведомственного ФСО унитарного предприятия «Атэкс» выполняли те же структуры, которые получали подряды на реставрацию от Минкультуры, — это группа компаний «Балтстрой» и входящие в нее предприятия. Они связаны с бизнесом влиятельного петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко, который контролировал существенную часть городского строительного бизнеса.