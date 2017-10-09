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18:39 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре горят склады на улице Евдокимовской

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного диспетчера в понедельник, 9 октября, 17.18. Пожар начался с того, что загорелись деревянные поддоны на открытой территории складов на улице Евдокимовской. Через 20 минут к месту происшествия прибыли первые подразделения МЧС России.

С огнем борются 52 человека, привлечены 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 37 человек и 10 единиц техники, сообщает «Югополису» пресс-служба ведомства.

Пожар охарактеризован как крупный — площадь возгорания определена в 400 квадратных метров.

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