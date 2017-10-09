В Краснодаре горят склады на улице Евдокимовской
Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного диспетчера в понедельник, 9 октября, 17.18. Пожар начался с того, что загорелись деревянные поддоны на открытой территории складов на улице Евдокимовской. Через 20 минут к месту происшествия прибыли первые подразделения МЧС России.
С огнем борются 52 человека, привлечены 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 37 человек и 10 единиц техники, сообщает «Югополису»
Пожар охарактеризован как крупный — площадь возгорания определена в 400 квадратных метров.