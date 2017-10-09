В Краснодаре горят склады на улице Евдокимовской

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного диспетчера в понедельник, 9 октября, 17.18. Пожар начался с того, что загорелись деревянные поддоны на открытой территории складов на улице Евдокимовской. Через 20 минут к месту происшествия прибыли первые подразделения МЧС России.