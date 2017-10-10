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00:19 (мск), источник: Sputnik

Арестован помощник водителя автобуса, столкнувшегося с поездом

Мещанский суд арестовал до 7 декабря помощника водителя автобуса, который сбил поезд на переезде во Владимирской области.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Выживший в ДТП во Владимирской области помощник водителя частично признал вину в аварии, которая унесла 17 жизней, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.

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«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Сарматова меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья Олеся Менделеева. Суд установил срок содержания помощника водителя в СИЗО до 7 декабря.

У Сарматова пятеро детей. Следствие обратилось в суд с требованием его ареста, считая, что подозреваемый собирался скрыться. «По свидетельским показаниям, Сарматов направлялся в Узбекистан», — сказал следователь.

«Я помощник водителя, отдыхал, за рулем был другой. Мотор заглох, хотел завести — не смог завести. Шлагбаум не закрылся же за нами. Мы вышли, хотели подтолкнуть. Потом увидели — красный (свет), шлагбаум закрывается. Мы кричали, чтоб все выходили, некоторые были пьяные. Я чувствую свою вину, да», — сказал Нургали Сарматов, отметив, что транспорт был в исправном состоянии.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

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