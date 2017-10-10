В Молдове задержан потенциальный террорист
В Молдове задержан потенциальный террорист, который через нашу страну хотел дойти аж до Китая.
В Молдове задержан потенциальный террорист, который через нашу страну хотел дойти аж до Китая.
КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Гражданина Туниса задержали по подозрению в терроризме сотрудники Погранполиции и Службы информации и безопасности.
По данным
Когда сотрудники Погранполиции установили его личность, они задержали иностранца и передали в руки коллегам из СИБа.
Установлено, что задержанный намеревался через Молдову, Украину, Россию и Казахстан добраться до китайского Синьцзяна.
У мужчины нашли информационные материалы
Задержанный был передан органам одной из европейских стран. В Молдову ему теперь запрещено въезжать в течение 15 лет.