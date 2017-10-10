В Молдове задержан потенциальный террорист

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Гражданина Туниса задержали по подозрению в терроризме сотрудники Погранполиции и Службы информации и безопасности.

По данным пресс-службы Погранполиции, 33-летний мужчина пытался пересечь границу в пункте пропуска «Скулень» по паспорту одной из европейских стран. Было известно, что данный субъект был связан в джихадистскими организациями.

Когда сотрудники Погранполиции установили его личность, они задержали иностранца и передали в руки коллегам из СИБа.

Установлено, что задержанный намеревался через Молдову, Украину, Россию и Казахстан добраться до китайского Синьцзяна.

У мужчины нашли информационные материалы радикально-исламистского характера, а также предметы, необходимые для ночевки на открытой местности и для преодоления больших расстояний пешком.