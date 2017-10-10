Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
00:03 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове задержан потенциальный террорист

В Молдове задержан потенциальный террорист, который через нашу страну хотел дойти аж до Китая.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Гражданина Туниса задержали по подозрению в терроризме сотрудники Погранполиции и Службы информации и безопасности.

По данным пресс-службы Погранполиции, 33-летний мужчина пытался пересечь границу в пункте пропуска «Скулень» по паспорту одной из европейских стран. Было известно, что данный субъект был связан в джихадистскими организациями.

Когда сотрудники Погранполиции установили его личность, они задержали иностранца и передали в руки коллегам из СИБа.

Установлено, что задержанный намеревался через Молдову, Украину, Россию и Казахстан добраться до китайского Синьцзяна.

У мужчины нашли информационные материалы радикально-исламистского характера, а также предметы, необходимые для ночевки на открытой местности и для преодоления больших расстояний пешком.

Задержанный был передан органам одной из европейских стран. В Молдову ему теперь запрещено въезжать в течение 15 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Метровые снежные сугробы в Румынии: чего ждать в Республике Молдова
Над Молдовой и Украиной видели НЛО
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Задержан перешедший границу с Россией украинский военнослужащий
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь