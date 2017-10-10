В Воронежской области при столкновении 3 машин погиб пассажир «Лады»

Авария произошла в 17:00. По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора» под управлением 29-летнего воронежца ехал в направлении Москвы и врезался в «Газель», которая стояла на обочине. После этого легковушка столкнулась с фурой Volvo, которая ехала в попутном направлении. В результате аварии погиб пассажир машины «Лада Приора». Его личность пока не установили.