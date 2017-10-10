Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
В Сирии разбился российский Су-24
Умер Аллан Чумак
Путина уличили в клонировании губернаторовВ сети обратили внимание на внешнюю схожесть врио главы Омской области Александра Буркова и «губернаторов-клонов» Глеба Никитина и Дмитрия Азарова
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
В Сирии казнили двух пленных россиян - СМИ
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
8Веселое кладбище в Румынии
10:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области при столкновении 3 машин погиб пассажир «Лады»

Пассажир автомобиля «Лада Приора» погиб в аварии с тремя машинами, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе МВД по региону в понедельник, 9 октября. ДТП случилось на 550-м км трассы М-4 «Дон» в Каширском районе.

Источник: РИА "Воронеж"

Авария произошла в 17:00. По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора» под управлением 29-летнего воронежца ехал в направлении Москвы и врезался в «Газель», которая стояла на обочине. После этого легковушка столкнулась с фурой Volvo, которая ехала в попутном направлении. В результате аварии погиб пассажир машины «Лада Приора». Его личность пока не установили.

Кроме того, пострадали водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Их отвезли в медучреждение. Водитель Volvo и водитель «Газели» не пострадали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Детский технопарк «Кванториум» открылся в Воронеже на проспекте Труда
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Определены нормы бесплатного провоза ручной клади в самолетах
СМИ: ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»
В связи с «минированиями» эвакуировали более миллиона человек
Имя Харви Вайнштейна уберут из названия основанной им компании
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Десять самых удивительных зданий парламента
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь