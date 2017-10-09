В Нижнем Тагиле водохранилище позеленело из-за химикатов

В надзорном ведомстве изданию пояснили, что водоем позеленел из-за того, что в него попадают промывные воды от фильтров на предприятии. При этом «Водоканал-НТ» отказывается менять технологическую схему ради экономии, отметил природоохранный прокурор Денис Исаков.

Ранее ведомство начало проверку по факту загрязнения пруда. Для экспертизы были взяты пробы позеленевшей от химикатов воды, сообщает URA.RU.

В ходе предыдущей проверки было установлено, что «Водоканал» причиняет значительный вред окружающей среде. Так, было зафиксировано 57-кратное превышение концентрации алюминия в сбрасываемых предприятием сточных водах.

Количество взвешенных веществ превышало норму в 2,1 раза, многократно было превышено и содержание железа, марганца, свинца, меди.

В июле 2017 года по требованию прокуратуры Роскомнадзор за систематические нарушения законодательства оштрафовал компанию на 135 тысяч рублей, а ее директора — на 25 тысяч рублей. Тогда руководство организации обжаловало постановления, и они не вступили в законную силу.

8 октября местный эколог Андрей Волегов опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии окрашенной в ярко-зеленый цвет воды в пруду. При этом позеленел весь берег у водоема.

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