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09:49 (мск), источник: РИА Новости

Сгоревшее на рынке в Ростове-на-Дону имущество не было застраховано

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Сгоревшее на вещевом рынке «Восточный» в результате пожара имущество не было застраховано, сообщил РИА Новости президент ООО «ПАН-КОМ» (управляющая рынком компания, УК) Юрий Бобриков.

Источник: РИА Новости

Вещевой рынок «Восточный», известный ростовчанам как «Темерник», загорелся в воскресенье вечером. Пожару был присвоена четвертая категория сложности. К полуночи площадь огня составила около 6 тысяч квадратных метров.

Примерно к 2.00 мск пожар был локализован, а к утру ликвидировано открытое горение. В настоящее время пожар полностью потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сгоревшее имущество не было застраховано. Это имущество было не наше, а индивидуальных предпринимателей, а они, как правило, его не страхуют», — отметил Бобриков.

Он не исключил, что для восстановления рынка придется привлекать кредитные средства. По словам главы УК, на данный момент нет проекта восстановления рынка, во вторник планируют создать только эскизный проект.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба составляет около 200 миллионов рублей. Рынок начнет работу в штатном режиме с утра вторника, торговля будет вестись на непострадавшей от пожара территории. По словам Бобрикова, в результате пожара пострадало около 15% площади рынка.

Рынок планируют восстановить до конца 2017 года. Владельцы сгоревших торговых мест получат бесплатно новые павильоны, а также смогут занять свободные места на рынке. На данный момент на территории рынка около 1 тысячи свободных мест, на первое время владельцы сгоревших павильонов будут освобождены от оплаты аренды.

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