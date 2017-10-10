Сгоревшее на рынке в Ростове-на-Дону имущество не было застраховано

Источник: РИА Новости

Вещевой рынок «Восточный», известный ростовчанам как «Темерник», загорелся в воскресенье вечером. Пожару был присвоена четвертая категория сложности. К полуночи площадь огня составила около 6 тысяч квадратных метров.

Примерно к 2.00 мск пожар был локализован, а к утру ликвидировано открытое горение. В настоящее время пожар полностью потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сгоревшее имущество не было застраховано. Это имущество было не наше, а индивидуальных предпринимателей, а они, как правило, его не страхуют», — отметил Бобриков.

Он не исключил, что для восстановления рынка придется привлекать кредитные средства. По словам главы УК, на данный момент нет проекта восстановления рынка, во вторник планируют создать только эскизный проект.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба составляет около 200 миллионов рублей. Рынок начнет работу в штатном режиме с утра вторника, торговля будет вестись на непострадавшей от пожара территории. По словам Бобрикова, в результате пожара пострадало около 15% площади рынка.