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23:05 (мск), источник: РБК

Пограничники задержали перешедшего границу с Россией украинского солдата

Российские пограничники остановили украинского военнослужащего, который перешел государственную границу на «Луганском направлении». Его задержали сотрудники ФСБ по Белгородской и Воронежской области.

Источник: AP 2017

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, на Луганском направлении был задержан мужчина, который незаконно пересек государственную границу с Россией. Он представился военнослужащим украинской армии.

В пресс-службе не уточнили, с какой целью мужчина перешел границу. Обстоятельства нарушения устанавливаются.

Днем 9 октября помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в своем Facebook написал, что на границе Сумской области Украины с Россией российскими пограничникам «силой были захвачены» два украинских пограничника. Слободян утверждал, что к ним не пустили консула, а суд приговорил задержанных к двум месяцам под стражей.

2 октября, также на российско-украинской границе, в районе поселка Теткина Глушковского района Курской области пограничникам пришлось вступить в бой с вооруженными людьми. Последние незаконно перешли государственную границу, отказались предъявлять документы патрулю и открыли огонь. В результате один пограничник погиб. Из двоих нарушителей один совершил самоподрыв, а другого удалось задержать.

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По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), и ч. 2 ст. 222 и 222.1 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В начале сентября российский пограничник Руслан Перегуд переплыл реку на границе с Литвой и был задержан спецслужбами этого государства. Следующий месяц он провел за решеткой, после чего местный суд принял решение освободить его и отправить обратно в Россию, указывало издание «Литовский курьеръ».

Сам пограничник уверял, что заблудился в лесу, а реку (по которой проходит граница между Литвой и Калининградской областью) переплыл, потому что искал помощь. При этом агентство «Интерфакс» утверждает, что при медицинском освидетельствовании на литовской территории выяснилось: Перегуд был пьян, а степень опьянения составила 1,8 промилле.

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