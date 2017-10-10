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09:35 (мск), источник: РИА Новости

Под Ростовом пьяный полицейский спровоцировал ДТП со смертельным исходом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Полицейский в пьяном виде спровоцировал ДТП со смертельным исходом в городе Шахты Ростовской области, заявила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

Источник: РИА Новости

«По версии следствия, 7 октября 2017 года в городе Шахты инспектор ДПС, управляя автомобилем Opel Astra в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lanos. В результате ДТП женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении Opel Astra, получила телесные повреждения, от которых скончалась», — пояснила Гагалаева.

Также сообщается, что в результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир автомобиля Chevrolet, а также сам подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУМВД России по Ростовской области по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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