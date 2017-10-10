Под Ростовом пьяный полицейский спровоцировал ДТП со смертельным исходом

Источник: РИА Новости

«По версии следствия, 7 октября 2017 года в городе Шахты инспектор ДПС, управляя автомобилем Opel Astra в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lanos. В результате ДТП женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении Opel Astra, получила телесные повреждения, от которых скончалась», — пояснила Гагалаева.

Также сообщается, что в результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир автомобиля Chevrolet, а также сам подозреваемый.