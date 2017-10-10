Очевидцы: в Калининграде у мотеля «Балтика» насмерть сбили пешехода

Источник: Клопс.ru

«На разделительной полосе человек лежит, целлофаном укутан», ­— рассказал один из очевидцев.

По их словам, автомобиль, сбивший пешехода, стоял достаточно далеко от тела погибшего. Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники полиции.