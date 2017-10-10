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10:14 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: в Калининграде у мотеля «Балтика» насмерть сбили пешехода

Вечером в понедельник, 9 октября, в районе мотеля «Балтика» автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы происшествия.

Источник: Клопс.ru

«На разделительной полосе человек лежит, целлофаном укутан», ­— рассказал один из очевидцев.

По их словам, автомобиль, сбивший пешехода, стоял достаточно далеко от тела погибшего. Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники полиции.

В Госавтоинспекции Клопс.Ru пока не удалось получить оперативный комментарий по ДТП.

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