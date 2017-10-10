Очевидцы: в Калининграде у мотеля «Балтика» насмерть сбили пешехода
Вечером в понедельник, 9 октября, в районе мотеля «Балтика» автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы происшествия.
Вечером в понедельник, 9 октября, в районе мотеля «Балтика» автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы происшествия.
«На разделительной полосе человек лежит, целлофаном укутан», — рассказал один из очевидцев.
По их словам, автомобиль, сбивший пешехода, стоял достаточно далеко от тела погибшего. Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники полиции.
В Госавтоинспекции Клопс.Ru пока не удалось получить оперативный комментарий по ДТП.