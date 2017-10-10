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11:25 (мск), источник: Фонтанка

Директор субподрядчика платной трассы М-11 найден мертвым в Петербурге

У Евгения Зеленого остались жена, три дочери и два внука.

Глава строящей платную дорогу Петербург — Москва компании найден мертвым. Его тело нашли на привычном маршруте от дома до работы, но в неожиданном месте. Записка намекнула на подготовку бизнесмена к решению.

Как стало известно «Фонтанке», 55-летний гендиректор компании «Стройгидромонтаж» Евгений Зеленый был найден около девяти утра 9 октября на ограде, расположенной у спортивно-культурного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина. При нем хранилась заранее подготовленная записка с указанием ФИО бизнесмена и данных личного водителя.

Офис компании расположен на Заозерной улице у метро «Фрунзенская». Зеленый жил на Витебском проспекте. Вероятно, при жизни он часто проезжал мимо СКК.

У Евгения Зеленого остались жена, три дочери и два внука.

«Спецгидромонтаж» (СГМ) специализируется на установке стальных строительных конструкций. Основан в 2002-м, принадлежит столичному АО «Трест гидромонтаж», прошлый год окончил выручкой 70 млн рублей, но чистым убытком 13 млн. В этом дела вряд ли обстояли лучше. По меньшей мере, задержки зарплат, пусть и незначительные, с неделю, наблюдались.

СГМ является субподрядчиком строительства платной дороги Петербург — Москва «М-11». Генподряд на почти 140-километровый участок магистрали в 2015 году получила турецкая «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA), в прошлом она фактически перестала платить субподрядным организациям.

Многие из них оказались в безвыходном положении. Благодаря юридическим маневрам ICA уберегла себя от судебных исков. Отчаяние довело небольшие компании до итальянской забастовки, жалоб бизнес-омбудсмену и приговору М-11 — к чемпионату мира-2018 она не будет построена.

Строительство участка платной магистрали до Новгородской области идет по заказу государственного «Автодора», передавшего функции подряда ООО «Магистраль двух столиц» (МДС). Инвестиции в участок оцениваются в 76 миллиардов рублей, более 80 процентов — госденьги.

© Фонтанка. Ру.

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