Директор субподрядчика платной трассы М-11 найден мертвым в Петербурге
У Евгения Зеленого остались жена, три дочери и два внука.
У Евгения Зеленого остались жена, три дочери и два внука.
Глава строящей платную дорогу Петербург — Москва компании найден мертвым. Его тело нашли на привычном маршруте от дома до работы, но в неожиданном месте. Записка намекнула на подготовку бизнесмена к решению.
Как стало известно «Фонтанке», 55-летний гендиректор компании «Стройгидромонтаж» Евгений Зеленый был найден около девяти утра 9 октября на ограде, расположенной у
Офис компании расположен на Заозерной улице у метро «Фрунзенская». Зеленый жил на Витебском проспекте. Вероятно, при жизни он часто проезжал мимо СКК.
У Евгения Зеленого остались жена, три дочери и два внука.
«Спецгидромонтаж» (СГМ) специализируется на установке стальных строительных конструкций. Основан в 2002-м, принадлежит столичному АО «Трест гидромонтаж», прошлый год окончил выручкой 70 млн рублей, но чистым убытком 13 млн. В этом дела вряд ли обстояли лучше. По меньшей мере, задержки зарплат, пусть и незначительные, с неделю, наблюдались.
Многие из них оказались в безвыходном положении. Благодаря юридическим маневрам ICA уберегла себя от судебных исков. Отчаяние довело небольшие компании до итальянской забастовки, жалоб
Строительство участка платной магистрали до Новгородской области идет по заказу государственного «Автодора», передавшего функции подряда ООО «Магистраль двух столиц» (МДС). Инвестиции в участок оцениваются в 76 миллиардов рублей, более 80 процентов — госденьги.
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