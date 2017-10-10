СМИ: из Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Баллистическая ракета запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии, сообщает иранский телеканал Press TV.

По данным телеканала, ракета запущена по округу Джизан на юго-западе страны. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается. Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали эту информацию.

Это уже не первая попытка обстрела территории Саудовской Аравии.

Так, в конце июля в окрестностях Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена.

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Арабская коалиция возложила ответственность за обстрел на шиитских повстанцев-хуситов, назвав его «безнадежной попыткой сорвать хадж».

В мае ПВО сбили выпущенную хуситами ракету в нескольких сотнях километров от Эр-Рияда.