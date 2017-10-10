СМИ: из Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии
Баллистическая ракета, по информации телеканала Press TV, запущена по округу Джизан на
Баллистическая ракета, по информации телеканала Press TV, запущена по округу Джизан на
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Баллистическая ракета запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии, сообщает иранский телеканал Press TV.
По данным телеканала, ракета запущена по округу Джизан на
Так, в конце июля в окрестностях Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена.
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