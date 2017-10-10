Еще в двух районах Приморья введен режим ЧС

Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.
В Тернейском и Чугуевском районах Приморья введён режим ЧС муниципального уровня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Врио Губернатора края Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов сосредоточить силы и средства на тушение пожаров и усилить профилактическую работу с населением. По информации краевого департамента гражданской защиты, сейчас на территории Тернейского и Чугуевского районов действует 20 лесных пожаров на площади более 600 гектаров.
«В Тернейском районе действует два пожара на площади почти 450 гектаров, в Чугуевском районе зарегистрировано 18 пожаров площадью почти 170 гектаров, из них большая часть возгораний локализована», — уточнили в ведомстве.
В ликвидации очагов огня в этих районах принимает участие более 250 человек, задействовано почти 70 единиц техники, в том числе группа спасателей краевой
На сегодняшний день в крае действует 64 лесных пожара на площади более 1,3 тысячи гектаров, из них 29 очагов площадью более одной тысячи гектаров локализованы. В тушении природных пожаров принимает участие более 450 человек, задействовано почти 120 единиц техники, среди которых около 20 бульдозеров и тракторов, четыре воздушных судна.