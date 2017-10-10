Еще в двух районах Приморья введен режим ЧС

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.

В Тернейском и Чугуевском районах Приморья введён режим ЧС муниципального уровня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края. Ранее в этих, а также в Ольгинском, Красноармейском и Яковлевском районах, Артёмовском и Владивостокском городских округах был введен особый противопожарный режим. В настоящий момент ЧС действует также в Кавалеровском районе.

Врио Губернатора края Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов сосредоточить силы и средства на тушение пожаров и усилить профилактическую работу с населением. По информации краевого департамента гражданской защиты, сейчас на территории Тернейского и Чугуевского районов действует 20 лесных пожаров на площади более 600 гектаров.

«В Тернейском районе действует два пожара на площади почти 450 гектаров, в Чугуевском районе зарегистрировано 18 пожаров площадью почти 170 гектаров, из них большая часть возгораний локализована», — уточнили в ведомстве.

В ликвидации очагов огня в этих районах принимает участие более 250 человек, задействовано почти 70 единиц техники, в том числе группа спасателей краевой поисково-спасательной службы и самолет МЧС России.

Самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько дней работают над ликвидацией пожаров в труднодоступным местах Кавалеровского и Тернейского районов, сбросив почти 200 тонн воды.