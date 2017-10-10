Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Россиянин запустил новый формат кафе без официантов и управляющих
Кремль отреагировал на историю о бургерах ко дню рождения Путина
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
8Веселое кладбище в Румынии
03:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Еще в двух районах Приморья введен режим ЧС

Из-за сложной лесопожарной обстановки список пополнили Тернейский и Чугуевский муниципальные районы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.

В Тернейском и Чугуевском районах Приморья введён режим ЧС муниципального уровня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края. Ранее в этих, а также в Ольгинском, Красноармейском и Яковлевском районах, Артёмовском и Владивостокском городских округах был введен особый противопожарный режим. В настоящий момент ЧС действует также в Кавалеровском районе.

Врио Губернатора края Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов сосредоточить силы и средства на тушение пожаров и усилить профилактическую работу с населением. По информации краевого департамента гражданской защиты, сейчас на территории Тернейского и Чугуевского районов действует 20 лесных пожаров на площади более 600 гектаров.

«В Тернейском районе действует два пожара на площади почти 450 гектаров, в Чугуевском районе зарегистрировано 18 пожаров площадью почти 170 гектаров, из них большая часть возгораний локализована», — уточнили в ведомстве.

В ликвидации очагов огня в этих районах принимает участие более 250 человек, задействовано почти 70 единиц техники, в том числе группа спасателей краевой поисково-спасательной службы и самолет МЧС России.

Самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько дней работают над ликвидацией пожаров в труднодоступным местах Кавалеровского и Тернейского районов, сбросив почти 200 тонн воды.

На сегодняшний день в крае действует 64 лесных пожара на площади более 1,3 тысячи гектаров, из них 29 очагов площадью более одной тысячи гектаров локализованы. В тушении природных пожаров принимает участие более 450 человек, задействовано почти 120 единиц техники, среди которых около 20 бульдозеров и тракторов, четыре воздушных судна.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бизнесу дадут еще год на переоборудование
ДГК теперь сможет отключать за долги ранее «неприкасаемые» котельные и водоканалы
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь