Хабаровские спасатели отправились тушить пожары в Приморье

Служащие спасательного воинского формирования помогут коллегам из соседнего региона в защите местных жителей от пожаров: они будут окарауливать поселения. Вместе со спасателями в Приморье доставят шесть единиц техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Личный состав Амурского спасательного центра МЧС России, входящий в состав группировки, оснащен ранцевыми огнетушителями. Наши военнослужащие центра имеют большой опыт в тушении пожаров, ежегодно мы привлекаемся к оказанию помощи в этой работе в соседние регионы. Весной наши спасатели боролись с природными пожарами, как в Хабаровском крае, так и в Амурской области», — рассказал начальник Амурского спасательного центра МЧС России Алексей Шишин.